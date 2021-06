Eriksen a casa entro domani. La Repubblica: "Vuole tornare allo stadio"

L'edizione odierna de La Repubblica scrive che Christian Eriksen tornerà a casa oggi, al massimo domani. E siccome la sua casa è la Nazionale, giovedì pomeriggio potrebbe essere al Parken Stadion per Danimarca-Belgio, lì dove stava per morire. Gli esami hanno confermato che non c'è stato danno per il cuore, e che anzi esiste una possibilità che Eriksen torni addirittura in campo.