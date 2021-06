"Eriksen è tornato a casa". Gazzetta dello Sport. La moglie: "Chiediamo solo tranquillità"

Eriksen, dimesso ieri dall'ospedale, si è rifugiato nel quartiere Hunderup di Odense. La moglie ieri, non appena è tornata a casa con lui si è avvicinata ai giornalisti che erano fuori da casa loro dicendo: "Lui sta bene. Adesso siamo qui e abbiamo soltanto bisogno di un po' di riposo e di tranquillità". Nelle prossime ore Eriksen avrà un confronto diretto con l'Inter: il club farà decidere al giocatore pure sul presunto blitz nerazzurro in Danimarca con l'Inter che acquisirà la cartella clinica del danese. Saranno settimane cruciali perché si capirà se le (poche) speranze di rivedere il giocatore in campo in Serie A avranno ragion d'essere. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.