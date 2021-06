Eriksen operato. La Gazzetta: "Il futuro all'Inter ora è a rischio"

vedi letture

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport c'è spazio per la vicenda Eriksen: "Il futuro all'Inter ora è a rischio". Il giocatore è stato operato, è stato inserito un defibrillatore accanto al cuore, che di fatto è un sistema di protezione che regolarizza l'aritmia. In Italia, secondo il protocollo del Cocis, non si può giocare con un defibrillatore al cuore, non si può negli sport di contatto, in Olanda e in Inghilterra, di fatto a proprio rischio e pericolo, lo consentono (ieri ad esempio era in campo Blind dell'Olanda). Bisognerà capire se Eriksen potrà tornare a giocare o meno, il defibrillatore potrebbe anche essere momentaneo. Tra 4-5 settimane ci sarà bisogno di nuove e approfondite analisi, poi eventualmente un lungo processo per la nuova idoneità. Poi bisognerà capire anche cosa vorrà fare Christian: dopo quando accaduto nelle scorse ore avrà ancora voglia di giocare?