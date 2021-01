Eriksen, una magia per stregare Conte. La Gazzetta dello Sport: "Ora cosa fa?"

Christian Eriksen ha scelto una serata speciale per provare a cambiare il proprio destino in nerazzurro. Entrato nel finale, il danese ha deciso il derby con il piatto forte della casa: "Punizione dal limite - scrive La Gazzetta dello Sport -, traiettoria magica che passa sopra la barriera e si infila alle spalle di Tatarusanu. In un colpo solo Eriksen si è tolto di dosso l'etichetta del genio incompreso, del talento strapagato e mai decisivo. E ha anche abbattuto l'ultimo tabù dell'era contiana: addio alla maledizione della palla inattiva, con la rete su calcio da fermo che mancava da quasi tre anni".

E ora? Se sarà davvero un nuovo inizio lo sapremo solo nei prossimi giorni. Offerte di acquisto, sin qui, non sono arrivate. Solo sondaggi per il prestito che l'Inter ha ascoltato, senza mai accelerare l'uscita: "Un po' perché servirebbe liquidità - spiega la rosea -. E un po' perché Conte ha cominciato a provare Eriksen in una nuova posizione, che pare essere il giusto compromesso tra le qualità del danese e le esigenze del gioco contiano". Da play basso l'ex Tottenham si era già visto contro la Fiorentina, lo scorso tredici gennaio, e ieri si è piazzato nuovamente nel cuore del gioco nerazzurro. Poi la punizione decisiva: "Ha abbassato la testa, ha contato i passi e poi si è lasciato travolgere dall'abbraccio dei suoi compagni e da quello virtuale di tutto il popolo nerazzurro. Sotto la Nord, cuore del tifo interista. Fosse stata piena, chissà che boato".