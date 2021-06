Europeo al via. Il CorSport: "Ora capiremo quanto vale la più spiazzante delle Nazionali"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza la situazione intorno all'Italia. Lo scorso anno, il 12 giugno, il calcio italiano ripartiva con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, ora l'invito è quello a mostrare il volto più autentico e forzatamente nuovo del Paese ben dodici mesi dopo. Non abbiamo ancora ritrovato la normalità, ma ci si sta avviando ed al torneo chiediamo emozioni, spettacolo e gioia. Mancini è perfetto per fare il ct ed ha un'idea liquida del calcio, coltiva la sfrenatezza delle scelte. Anche De Rossi mi ha colpito usando parole bellissime per questo gruppo: "Viviamo in un mondo dove domina la virtualità, un mondo di mascherine. Il grande sogno dell'Europeo è farci capire, attraverso i test, quanto valga realmente la più spiazzante delle Nazionali".