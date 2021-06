Ferrero ha incontrato Dionisi. Il Secolo XIX: "A cena con l'agente, ma il presidente nega"

Il Secolo XIX scrive di un accordo triennale già trovato fra Massimo Ferrero e Alessio Dionisi, in una cena andata in scena lunedì sera. Incontro che Ferrero ha negato, sostenendo di non voler fare uno sgarbo a Corsi, a cui ha chiesto solo di avvisarlo nel caso il tecnico avesse deciso di andare via. L'entourage di Dionisi ha avuto contatto anche con la Lazio, l'Udinese, il Verona e soprattutto il Sassuolo.