Festa della Nazionale. Il Mattino: "Bagno di folla per gli azzurri a Roma"

Grande festa ieri a Roma per gli azzurri: calciatori, tifosi e istituzioni si sono abbracciati per una giornata che sapeva tanto di festa nazionale. La Prefettura aveva inizialmente negato la possibilità di sfilare per le vie della città, ritenuto pericoloso per via delle norme anti Covid ma dopo la visita a Palazzo Chigi, è stato lo stesso Leonardo Bonucci a sollecitare le istituzioni affinché ci fosse una maxi festa con la gente. E Mario Draghi ha acconsentito il bus scoperto, permettendo ai tifosi di avvicinarsi il più possibile senza la presenza di un vetro e di festeggiare coi campioni tornando, per un pomeriggio, a una parvenza di vita calcistica normale.