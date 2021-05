Finale playoff, allenatori e le mosse delle retrocesse. Le aperture dei quotidiani sulla B

vedi letture

La finale playoff fra Venezia e Cittadella, che si giocherà giovedì sera al Penzo, il domino di allenatori con il Monza che prepara il dopo Brocchi e le prime mosse delle retrocesse Parma e Benevento per provare a costruire una squadra che possa puntare subito alla promozione. Sono questi i temi principali nelle aperture, e nelle pagine, dedicate alla Serie B sui tre principali quotidiani sportivi in edicola:

Gazzetta dello Sport

“Il FestivAl di Venezia. Da Di Mariano-Gol al ritorno di giovedì: è aria di promozione”. Il Venezia ha vinto 1-0 l’andata della finale playoff sul campo del Cittadella. Giovedì alle 21:30 si giocherà la partita di ritorno: la squadra di Zanetti sarà promossa in Serie A in caso di vittoria, pareggio e anche se perderà con un solo gol di scarto (in questo caso niente supplementari). Ecco come si prepara ad affrontare questa tappa storica in vista d un ritorno atteso per 19 anni".

"Parma, prime mosse per risalire. Offerta la panchina a Maresca. Oggi incontro tra il Monza e Brocchi, c’è l’ipotesi Stroppa. Baroni verso il sì alla Reggina, il Frosinone conferma Grosso".

Corriere dello Sport:

“Di Mariano, l’uomo con la A nel destino. Il picciotto nato sotto una buona stella. E adesso vuole tutto. L’attaccante del Venezia è nipote di Totò Schillaci e da sempre insegue un grande sogno”. “Cittadella spera. Venturato cerca un’altra impresa. Sesta volta ai playoff, quinta di fila. Ma in Laguna sarà dura”.

“Benevento, Vigorito è già oltre Inzaghi. Subito archiviata la grande delusione della retrocessione. Il presidente al lavoro col ds Foggia per allestire una Strega ancora vincente”.

Tuttosport:

"Il Monza cambia: Stroppa o Inzaghi. Le strade del Monza e di Cristian Brocchi si separano dopo due anni e mezzo. Una finale di Coppa Italia Serie C, un campionato vinto con la promozione in Serie B e n terzo posto in cadetteria seguito dall’esclusione dai play off in semifinale col Cittadella. I nomi dei successori di Brocchi rappresentano allenatori che hanno ben figurato nelle ultime edizioni del campionato cadetto: Filippo inzaghi, recordman col Benevento nel 2020 e Giovanni stroppa autore di un percorso vincente col Crotone".

"La carica di Krause: “Parma subito in A”. Emiliani già al lavoro dopo la retrocessione. Il patron: “La mia passione non si affievolisce, pronto a pianificare il futuro”. Ufficiale l’esonero di D’Aversa e del ds Carli, presto la scelta dell’allenatore".