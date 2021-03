Fine dell'avventura. Il Mattino: "Prandelli con coraggio dice stop al calcio"

"Prandelli con coraggio dice stop al calcio". Questo il titolo che Il Mattino utilizza nella sua edizione odierna sull'ex tecnico della Fiorentina. I segnali erano già arrivati dopo Benevento, ma è post Milan che ha capito di essere davvero depresso e stressato da non continuare. Anche Sacchi lasciò per le troppe pressioni, ma recente è il caso Ilicic si è fermato per un po' distrutto dalla situazione Covid. Quando la testa dice basta, si scappa e si pensa a se stessi con coraggio. Prandelli sta male e dice stop al calcio, chi lo ha sentito dopo la decisione ha avvertito come se si fosse tolto un peso, un sollieve. Ora deve ritrovare il sorriso, curarsi e magari tornare un giorno con altre vesti. Il calcio di adesso non gli piace più, ma chi lo conosce sa che è davvero sensibile.