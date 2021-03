Fiorentina, QS-La Nazione: "Tre soluzioni per il futuro di Ribery"

Il QS-La Nazione sottolinea che tra le priorità di Rocco Commisso rimane la decisione da prendere sul futuro di Franck Ribery, in scadenza a giugno. Sono tre, a questo punto, le soluzioni possibili per il francese: l'addio, in caso di mancata proposta della Fiorentina o risposta negativa del giocatore medesimo; il rinnovo, con accordi su ingaggio e programmi che fanno da variabili; oppure un nuovo contratto non troppo lungo - vista l'età dell'ex Bayern Monaco - come un annuale, magari accompagnato da un'opzione per la stagione successiva.