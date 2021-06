Fiorentina, il Valencia fa lo sconto per Guedes. QS: "In difesa sarà rivoluzione"

vedi letture

Secondo quanto riporta il QS, il Valencia sarebbe pronto a fare uno sconto per quanto riguarda Goncalo Guedes. La cifra su cui club spagnolo e Fiorentina stanno lavorando potrebbe rivelarsi meno pesante rispetto ai 20 milioni indicati in un primo momento. Il Valencia ha infatti necessità di incassare soldi e la Fiorentina è disponibile a investire subito la giusta cifra per portarsi a casa Guedes. E la valutazione dell’esterno offensivo portoghese non arriva i 20 milioni chiesti in un primo momento dal Valencia. In difesa invece Gattuso può contare su Igor e Martinez Quarta, ma con il doppio addio di Pezzella e Milenkovic (Juventus alla finestra), i viola dovrebbero muoversi sul mercato. Tuttavia Commisso farà un altro tentativo per trattenere il serbo. Infine sirene del Napoli per Castrovilli che rimane però fuori dalla lista dei partenti, mentre Amrabat è intoccabile.