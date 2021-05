Fiorentina, incubo Lazio per la difesa. QS-La Nazione: "Si scalda Martinez Quarta"

Il QS-La Nazione in edicola quest'oggi fa un po' il punto in casa Fiorentina. I viola sono attesi dalla Lazio che ha segnato 15 gol nelle ultime 5 con la squadra di Iachini che ne ha incassate 11. Se ha comodamente passeggiato Palacio a Bologna, figuriamoci cosa potranno inventarsi Immobile, Caicedo, Luis Alberto, Correa e Milinkovic-Savic. Quarta, che con Prandelli era stato due volte anche il migliore in campo, è stato accantonato per Caceres, giocatore esperto che ha dato sostanza anche in periodi di sbandamento, ma il reparto ha mostrato lacune preoccupanti. Igor è squalificato e Pezzella, deludente nelle ultime apparizioni, potrebbe far posto all'argentino, ma il capitano viola è un leader all'interno dello spogliatoio e appare difficile tutto ciò senza che sia lui a prendersi la responsabilità ammettendo di non essere nelle condizioni ideali.