Fiorentina-Juventus, la moviola del Corriere dello Sport: "Dubbi sul contatto Bonucci-Vlahovic"

"Dubbi sul contatto Bonucci-Vlahovic", titola stamane il Corriere dello Sport nella moviola di Fiorentina-Juventus. Massa si perde in campo il contatto da rigore di Rabiot e giudica di gioco il contatto tra Bonucci e Vlahovic, per una sufficienza in una partita mai banale. Andiamo con ordine: Szczesny esce a valanga su Vlahovic e prende il pallone, giusto lasciare proseguire. Pochi minuti dopo Bonucci tocca Vlahovic: si può considerare di gioco, ma se avesse fischiato il rigore il VAR non sarebbe intervenuto. Massa non vede il rigore di Rabiot per tocco di mano, ma il VAR lo richiama ed al monitor non ci sono dubbi. Regolare il gol di Morata, tenuto in gioco da Pezzella.