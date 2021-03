Fiorentina-Milan è Ribery vs Ibrahimovic, Tuttosport: "Vecchietti a chi?"

"Ribery-Ibra: vecchietti a chi?". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicata al match di questa sera fra Fiorentina e Milan. I viola di Cesare Prandelli si affidano al francese per scardinare la difesa rossonera e portare a casa tre punti importanti per la salvezza. Dall'altra parte però ci sarà la svedese che, come la squadra di Stefano Pioli, vorrà riscattare l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United.