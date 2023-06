Fiorentina, oggi summit Italiano-Commisso. Il CorSport: "Il tecnico chiede garanzie"

Salvo ripensamenti, oggi andrà in scena un importante faccia a faccia tra Vincenzo Italiano e Rocco Commisso. Potenzialmente decisivo per il futuro del tecnico, corteggiato da settimane dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Per restare, l'allenatore chiede delle garanzie: sa che la squadra va migliorata e che ha bisogno di rinforzi. Il nodo - suggerisce il Corriere dello Sport - è tutto lì. A un anno dalla scadenza, con opzione per il 2025, Italiano resterà l'allenatore dei viola? La risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.