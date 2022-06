Fiorentina, si tratta per Senesi. La Nazione: “Decollerà quando l’Inter affonderà su Milenkovic”

La Nazione si sofferma sul fronte Marcos Senesi. Come scrive il quotidiano, la trattativa può decollare quando l’Inter si farà avanti per Nikola Milenkovic. Senesi è monitorato dai viola da diversi mesi, in particolare è stato Burdisso a mantenere i contatti con il connazionale, tenendo sempre in caldo la possibile evoluzione dell’operazione. Inoltre il contratto del giocatore col Feyenoord scadrà nel 2023, per cui la richiesta non potrà essere troppo alta.