Fiorentina, via al mercato. QS-La Nazione: "Il budget non dipende dalle cessioni"

Il QS-La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Fiorentina con il titolo seguente: "Il budget non dipende dalle cessioni". La proprietà non ha vincolato alle partenze il ds viola che dovrà dunque esser bravo a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Ora come ora il club gigliato non rappresenta un punto di arrivo ideale per molti giocatori in carriera come Milik, ma anche Torreira, il cui prestito è più lontano dopo l'approccio con l'Atletico Madrid di ieri. L'attaccante con ogni probabilità arriverà dall'estero visto che in Italia le piste percorribili sono davvero poche. La Lazio infatti ha respinto l'offerta da 5,5 milioni di euro per Caicedo, mentre ci sono da segnalare dei sondaggi per Inglese e Zaza.