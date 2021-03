Frabotta al Corriere dello Sport: "CR7 un esempio, mi insegna come si vince"

"CR7 un esempio, mi insegna come si vince", parole di Gianluca Frabotta, ai microfoni del Corriere dello Sport. "Giocare insieme a grandi campioni non è semplice, i ritmi sono alti e ci ho messo un po' a prendere confidenza con il modo di lavorare. Ho la fortuna di condividere lo spogliatoio con giocatori esperti e vincenti, mi stanno insegnando tante cose, come il sapere reagire alle difficoltà che si presentano", le parole dell'esterno bianconero. Poi su CR7: "Vederlo tutti i giorni ti aiuta a capire cosa significa avere dedizione dentro e fuori dal campo. Gli chiedo consigli e cerco di rubare con gli occhi qualche segreto". Infine una domanda sul suo idolo: "Fabio Grosso. Ero piccolo quando abbiamo vinto il Mondiale, ma lo ricordo bene. Per ogni terzino sinistro lui è il riferimento assoluto".