Freddo e potente. Gazzetta dello Sport. "Il presidente Kessie leader all'ombra di Ibra"

La Gazzetta dello Sport elogia il grande protagonista di Atalanta-Milan: Franck Kessie. "Il presidente Kessie leader all'ombra di Ibra" scrive il quotidiano. E' l'ivoriano a spedire il Milan in Champions dopo 7 anni di assenza. Grande prova dell'ex atalantino, vero e proprio uomo ovunque. Glaciale dal dischetto, per due volte, alla fine dei due tempi, il presidente si prende il Milan sulle spalle e lo porta nell'Europa che conta. "Emblematici i frenetici minuti prima del raddoppio, con il Milan impegnato a sciogliere l’assedio dell’Atalanta e Kessie sempre col pallone fra i piedi" scrive la Rosea, che dà grande merito a Pioli per la crescita del centrocampista: "E se il Milan da oggi avrà una cinquantina di milioni in più in cassa lo dovrà anche a questo straordinario centrocampista, uno che sembrava un mediano un po’ così, bravo, ma nulla di eccezionale e che nel corso di una stagione e mezza si è trasformato".