Galeone a La Gazzetta dello Sport: "Allegri ha un'offerta dalla Juve? Non lo escludo"

"Allegri ha un'offerta dalla Juve? Non lo escludo", parole di Giovanni Galeone ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "L'ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi avrà qualcosa in mano. Io non gli chiedo cosa e non voglio che me lo dica, ma l'ho sentito molto deciso", le parole dell'ex allenatore, che prosegue: "Con Agnelli ha rapporti ottimi, si sono sentiti anche l'anno scorso più volte. Non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori".