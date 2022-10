Garanzini su La Stampa: “C’è modo e modo di giocarsela: una Juventus mortificante”

vedi letture

Gigi Garanzini ha commentato su La Stampa l’eliminazione dalla Champions della Juventus per mano del Benfica: “Fuori tempo massimo, la Juve ha trovato se non altro il modo di salvare la faccia. Con le seconde, anche le terze linee, dopo che le prime erano state travolte dal Benfica trascinato da un grande Rafa Silva. Ma il verdetto, amarissimo, rimane. E se formalmente l'eliminazione era maturata nell'indecorosa partita di Haifa, nella sostanza va detto che c'è modo e modo di giocarsela anche sulla battigia dell'ultima spiaggia. Non certamente quello che si è visto per più di un'ora, con la squadra prima messa sotto dal Benfica e poi, per un lungo, mortificante periodo, addirittura in balìa dei portoghesi. Prima di Iling, l'ultimissimo arrivato che in campo mezzora prima chissà, chi lo può dire”.