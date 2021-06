Garanzini su La Stampa: "Cosa deve fare l'Italia per battere lo scetticismo?"

vedi letture

Garanzini su La Stampa: "Cosa deve fare l'Italia per battere lo scetticismo?". Gli Azzurri hanno diversi vantaggi, è innegabile: sin qui hanno giocato sempre in casa, il girone non è un girone di ferro, gli avversari arrivano a Roma dopo tante ore di volo, alcune anche di fuso orario. Ma la Nazionale ha scelto il modo migliore per mettere a frutto questo vantaggio: "Ma più che tagliare a fettine prima la Turchia e poi la Svizzera, l'Italia cos'altro avrebbe dovuto fare?". Senza dimenticare che questa volta il c.t. ha costruito una nazionale patchwork, perché non aveva a disposizione un blocco di una squadra, come in passato: "che poi proprio la toppa neroverde sia stata sin qui la più preziosa la dice lunga sull'occhio del c.t.". Anzi, in realtà Mancini si è affidato a un blocco, quello della sua Sampdoria, con Vialli, Lombardo, ecc: "più vedi l'approccio sbarazzino di questa Italia più ti torna in mente che fu questo uno dei segreti di quella Samp scudettata. Che a tutto poteva rinunciare, ma non a divertirsi: in campo e fuori".