Genoa, Il Secolo XIX: "Ballardini killer salvezza, letale negli scontri diretti"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al Genoa con il titolo seguente: "Ballardini killer salvezza, letale negli scontri diretti". Solamente a Bologna non è riuscito in salvataggi più o meno disperati. Il tecnico rossoblù sa che per non retrocedere serve non sbagliare le partite contro le concorrenti più alla portata. Il Grifone deve togliere punti alle avversarie in otta per lo stesso obiettivo vincendo contro di loro. Ballardini è stato il migliore dei subentrati con 24 punti in 15 partite, media di 1,6 a gara. Semplici dietro di lui 7 in 5 partite con 1,4. Infine Nicola con 1,1 (10 punti in 9 partite) ed infine Prandelli che però si è dimesso ed ha la media di 1 punto a partita (21 in 21). Ballardini ritroverà Iachini contro il quale ha un bilancio di 3 successi e 2 pari.