Genoa-Samp, derby senza frontiere. Il Secolo XIX: "Collegati anche dal Giappone"

"Collegati anche dal Giappone", titola Il Secolo XIX sul derby di Genova in programma domani. Il derby è sempre il derby e anche questo non farà eccezione, da giorni l'attesa è piena di sfottò e frecciate incrociate. Da New York a Pechino, dal Sud America all'Australia, il match si vedrà ovunque anche se con notevoli problemi di orario in Oriente. I tantissimi tifosi del capitano del Giappone e difensore della Samp, Yoshida, dovranno svegliarsi verso le 4 per seguire il match. Leggermente meglio in Uzbekistan per i fan di Shomurodov: saranno le due di notte.