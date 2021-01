Genoa, un altro tassello per la salvezza. Il Secolo XIX: "La cura Ballardini funziona"

"La cura Ballardini funziona", titola stamane Il Secolo XIX. Un altro tassello per costruire la salvezza. Dopo aver vinto all'esordio con lo Spezia, Ballardini torna a sedersi nuovamente sulla panchina del Ferraris e ferma la Lazio sul pareggio. Quattro punti in due gare, la media è quella giusta. Ora serve cambiare marcia in casa, dove il Genoa non vince da settembre. Il grifone se la giochi per larghi tratti alla pari con la Lazio, va sotto per un rigore contestato e poi la rimette in piedi con Destro. La corsa salvezza è combattutissima, ma il Genoa appare rivitalizzato dalla cura Ballardini ed è quindi pienamente in gioco. Ora il Genoa c'è e lotterà.