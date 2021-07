Gli azzurri battono il Belgio e volano in semifinale. La Repubblica: "Pazzi per l'Italia"

Scrive La Repubblica: "Gli azzurri battono il Belgio e volano in semifinale. Pazzi per l'Italia". In Germania la promozione per un'Italia sontuosa che ha battuto il Belgio, anche con dei momenti di sofferenza, ed è volata in semifinale (ora la Spagna). La Nazionale più bella, forse, dopo il 2006. E non è un caso che l'evento si sia celebrato in Germania, potrebbe essere la chiusura del cerchio. Intanto gli Azzurri hanno riscattato la nefasta notte con la Svezia, risollevandosi e tornando tra i grandi, conquistando il 32° risultato utile consecutivo. E ora sognare si può.