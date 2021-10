Graziani al Corriere dello Sport: "La contestazione a Vlahovic non fa il bene della Fiorentina"

Ciccio Graziani ha parlato al Corriere dello Sport del caso Vlahovic: "La contestazione a Vlahovic non fa il bene della Fiorentina". L'ex attaccante viola ha detto la sua sulle frizioni tra il giocatore e i tifosi dopo la notizia del mancato rinnovo: "Io tifoso della Fioretina non mi sognerei mai di contestare un mio beniamino che dimostra dedizione ed entusiasmo. Peraltro uno dei giocatori più importanti della squadra. Costringerlo a giocare sotto una pressione del genere non fa il suo bene e soprattutto non fa il bene della squadra".