Hakimi-PSG è incandescente. Corriere dello Sport: "C'è l'accordo, ma non ancora con l'Inter"

Il Corriere dello Sport sottolinea come i contatti tra Inter e PSG per Hakimi siano sempre più frequenti, così l'asse diventa incandescente. Dopo essere partiti dalla richiesta di 80 milioni, nel weekend Marotta e Ausilio sono scesi a 70 complessivi: fumata bianca a 65 più 5 di bonus? Ancora in corsa anche il Chesea, ma non è stato trovato l'incastro giusto tra la valutazione di Marcos Alonso e il conguaglio economico. Ma soprattutto non c'è ancora un accordo tra Hakimi e gli inglesi, in quanto ha detto sì al PSG accettando un ingaggio da 8 milioni più 2 di bonus.