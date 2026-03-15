Hojlund e Politano, Lecce ko, La Repubblica (ed. Napoli): "Terza vittoria: ora il Napoli vola"
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Il Napoli vince ancora. La squadra di Antonio Conte si è imposta per 2-1 al "Maradona" contro il Lecce e prosegue la sua rincorsa verso il secondo posto rappresentato dal Milan. Una vittoria segnata dai gol di Hojlund e Politano che hanno piegato i salentini. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Hojlund e Politano, Lecce ko, terza vittoria: ora il Napoli vola".
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