Corriere del Mezzogiorno: "Il fallimento della Superlega uno stimolo in più per il Napoli"

"Il fallimento della Superlega uno stimolo in più per il Napoli" scrive il Corriere del Mezzogiorno svelando la doppia motivazione del Napoli in questo finale di stagione. Dopo il naufragio della Superlega, De Laurentiis ci tiene ancor di più a ritrovare un posto in Champions League. Tutto, o quasi, passa dallo spareggio di quest'oggi contro la Lazio, ultimo scontro diretto in calendario per gli azzurri. Per il Napoli, ma anche per la stessa Lazio, un'occasione da non sprecare.