Corriere del Mezzogiorno su Bari-Foggia: "Antenucci-Cianci all'esame derby"

Spazio al derby pugliese fra Bari e Foggia sul Corriere del Mezzogiorno che già in prima pagina pone l'attenzione sulla coppia gol dei biancorossi: "Antenucci-Cianci, i gemelli del gol all'esame derby". All'interno posi si fa il punto sulla squadra di Carrera che recupera diversi uomini importanti: "Bari, la luce in fondo al tunnel. Recuperati Antenucci e Cianci. E domani contro il Foggia pronti anche Rolando e Di Cesare. Ieri tutti loro hanno preso parte alla seduta di lavoro agli ordini di Massimo Carrera, mentre dovrà ancora attendere il suo turno l’altro infortunato Andreoni, oltre al lungodegente Citro. Finalmente, quindi, non ci sarà l’incubo della mancanza di scelte per il neo allenatore dei biancorossi, che per la gara contro il Foggia, in programma domani alle 15 al San Nicola, potrà fare affidamento sia su Cianci che su Antenucci".