Corriere della Sera: "Braccio di ferro tra i club e le Nazionali"

Braccio di ferro tra i club e le Nazionali, impegnate dalla prossima settimana nelle qualificazioni per il Mondiale 2022 del Qatar. Come scrive il Corriere della Sera infatti molte squadre ritengono rischioso far viaggiare i giocatori. Una di queste è soprattutto l'Inter, dove intanto il numero di contagiati è salito a cinque. Fino a domani l’Ats di Milano ha vietato qualsiasi attività, ha imposto il rinvio del match con il Sassuolo e non concesso ai tesserati di rispondere alle convocazioni delle Nazionali. Nelle convocazioni di Mancini figurano Bastoni, Barella e Sensi. Tutti chiamati con la «condizionale», andranno se le Ats lo permetteranno. Per i nerazzurri, quindi pure per i vari Lukaku, Eriksen e gli altri, allo stato non c’è possibilità.