Corriere della Sera, Conte: "La sconfitta mi fa stare male, la vivo in solitudine"

"Conte: la sconfitta mi fa stare male, la vivo in solitudine". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera con le parole di Antonio Conte, che ha parlato in esclusiva al quotidiano. Questi altri passaggi importanti della sua intervista: "Cerco l'eccellenza, l'Inter è l'avventura più difficile. Ai miei dico che se si attacca è meglio essere pessimisti, così si cura anche la fase difensiva. Un allenatore che sposa un progetto è felice se ha la possibilità di restare a lungo in un club".