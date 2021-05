Corriere della Sera: "Conte-Marotta, futuro in comune. In casa Inter è tempo di decisioni"

vedi letture

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna affronta il tema Inter con uno sguardo al futuro. La prossima settimana, definito il prestito, Zhang incontrerà la dirigenza e Conte per pianificare il futuro con le linee guida che sono vincolate ad una necessaria austerity sul mercato e quindi sfoltimento della rosa e abbassamento del monte ingaggi. Sarà chiesto a dirigenti, allenatore e calciatori uno sforzo in questo senso legato ai bonus con i contratti che potrebbero essere spalmati su più anni. Il tecnico farà le sue valutazioni, ma ha sempre detto di voler restare così come Marotta sul quale c'è la Juventus. Certo, devono esserci le condizioni, ma se continueranno lo faranno insieme e la stessa cosa vale se lasceranno. Dopo la festa scudetto per l'Inter è tempo di decisioni.