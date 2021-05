Corriere della Sera: "Il Monza si consola con la corte a Buffon. Galliani ci prova"

È in atto un corteggiamento da parte di Adriano Galliani nei confronti di Gianluigi Buffon, per convincere la leggenda bianconera a trasferirsi a Monza a partire dalla prossima stagione. Pur non trattandosi di un'offerta formale - precisa il Corriere della Sera -, Gigi non è rimasto indifferente di fronte all'sms ricevuto. La scommessa per lui sarebbe vestire la maglia da titolare di una squadra di provincia, ma che sogna in grande: certo, il mancato approdo in Serie A rende meno appetibile la proposta.