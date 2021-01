Corriere della Sera in taglio alto: "Milan, Inter, Juventus. Continua la corsa in testa"

Dopo i tre anticipi del sabato, non cambia nulla in vetta alla classifica di Serie A. "Milan, Inter, Juventus: continua la corsa in testa", titola in prima pagina il Corriere della Sera. I rossoneri battono il Bologna, i nerazzurri si sbarazzano facilmente del Benevento e i bianconeri vincono sul campo della Sampdoria.