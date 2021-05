Corriere della Sera: "Inter, la squadra dirà no al taglio degli stipendi"

Il Corriere della Sera scrive che, finita la festa, in casa Inter rimane da ripulire la sala e rimettere a posto tutto. Steven Zhang salirà oggi ad Appiano Gentile per incontrare individualmente i giocatori cui proporrà una rinuncia due mensilità di stipendio. Quasi tutta la squadra - si legge - rifiuterà. Il piano B è proporre una modifica dei contratti e lì la proprietà ha le carte per giocarsela: l'ad Marotta ha confermato che i bonus verranno versati regolarmente, dovranno poi essere pagati entro il 30 maggio gli stipendi di novembre, dicembre, marzo e aprile: quattro mesi per un totale di 60 milioni. Lo spogliatoio potrebbe venire incontro alla proprietà la cui crisi finanziaria è andata avanti per tutta la stagione. Non è ancora conclusa e un punto non lo metterà neppure il prestito da 250 milioni in arrivo da un fondo americano: di quei soldi solo una parte finirà nelle casse del club.