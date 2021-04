Corriere della Sera: "Inter, vincere col Sassuolo per iniziare il Conte alla rovescia"

Come scrive il Corriere della Sera, l'Inter insegue la decima vittoria consecutiva per mettere tutti in fila a distribuire distacchi siderali a inseguitrici senza continuità. Il "Conte" alla rovescia è partito, vincere contro il Sassuolo significa spingere il Milan a 11 e mettere le mani sul titolo. Un successo può aprire il countdown per il 19° scudetto della storia nerazzurra, sarebbe il quarto di Conte e il cerchio si chiuderebbe nel migliore dei modi per l'Inter e il tecnico, ripudiato e insultato dal presidente della Juventus Agnelli nell'ultimo scontro di Coppa Italia.