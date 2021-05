Corriere della Sera: "Inzaghi-Inter, la scelta migliore. Confermato il 3-5-2 di Conte"

L'Inter ha trovato il suo nuovo allenatore in Simone Inzaghi e per il Corriere della Sera la scelta è stata la migliore possibile. Dopo Allegri che è tornato alla Juventus e che Marotta ha provato a portare a Milano, il tecnico ex Lazio è l'ideale per i nerazzurri tra coloro a disposizione perché utilizza il 3-5-2 e può così continuare il progetto tecnico. L'obiettivo principale resta confermarsi al vertice della Serie A e non sarà facile, ma comunque quello minimo è la qualificazione alla Champions League.