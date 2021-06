Corriere della Sera: "Italia convinta di arrivare in fondo all'Europeo. La forza è nel collettivo"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna fa il punto della situazione in casa Italia. Nelle valutazioni di transfermarkt la rosa azzurra è solo la sesta degli Europei, ma tutti sono convinti di poter arrivare fino in fondo dopo lo straordinario lavoro di Roberto Mancini. Per il ct il suo gruppo può giocarsela con chiunque con l'ultimo nodo da sciogliere che sarà il ruolo di Raspadori. Ci sono dieci giorni per ritrovare intensità e qualità del gioco, ma la vera forza è nel collettivo.