Corriere della Sera: "Italia, il ritorno di Balotelli è il sogno infranto di Mancini"

"Italia, il ritorno di Balotelli è il sogno infranto di Mancini", titola il Corriere della Sera. Il centravanti è il rebus dell'Italia. Meglio Immobile o Belotti? I due sono amici per la pelle e non paiono soffrire la concorrenza e l'incertezza di Mancini, che non ha fatto una scelta e potrebbe non volerla fare. Domani probabilmente giocherà Immobile, ma il sogno di mezza estate di Roberto Mancini era Mario Balotelli, che ha sprecato anche l'ultima occasione. Ma i due centravanti oggi presenti hanno azzerato la concorrenza, prima di Lasagna e Quagliarella, poi di Zaza e Pavoletti, infine di Caputo, che potrebbe restare fuori dai 23 in favore di Kean. Il rischio è che il ballottaggio perenne logori i nervi proprio nel momento della verità. Ma il CT non è preoccupato.