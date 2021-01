Corriere della Sera: "Juve con Buffon e Chiellini: sarà Coppa del nonno o dell'eterna giovinezza?"

"Coppa dei 'nonni' o Coppa dell'eterna giovinezza?", si interroga in maniera scherzosamente provocatoria il Corriere della Sera, facendo riferimento a Buffon e Chiellini, che questa sera dovrebbero essere impiegati da Pirlo nel match contro il Genoa. Per la Juve riparte l'inseguimento alla Coppa che ha vinto per quattro anni consecutivi con Allegri, e di cui (dopo due anni di digiuno) sente già la mancanza. Bonucci ha bisogno di riposo e farà spazio al romeno Dragusin, diciannove anni tra tre settimane. Sarà inoltre interessante valutare la tenuta di Chiellini, che non gioca titolare dallo scorso quattro novembre. Anche perché il difensore resta "il principale custode di una certa idea di Juve, quella capace di lottare, di restare sul pezzo e di vincere (quasi) sempre e comunque". Anche quello di Morata è un ritorno chiave: stasera farà coppia con Kulusevski e non con il solito partner, anche perché Ronaldo ha bisogno di riposo.