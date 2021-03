Corriere della Sera: "L'Inter non spreca l'occasione e tenta la fuga Scudetto"

L'Inter non spreca l'occasione d'oro di Parma e aumenta il vantaggio in classifica sui rossoneri. Un match, quello del Tardini, che ha riservato più insidie di quanto ci si potesse attendere, perché i nerazzurri non sono riusciti a saltare subito addosso alla partita. Ma la capolista - evidenzia il Corriere della Sera - ha saputo soffrire, aspettare e colpire al momento giusto: tutti segni identificativi di una squadra matura al punto giusto. Decide una doppietta di Sanchez, che sul secondo gol deve ringraziare Lukaku, autore dell'assist dopo una progressione impressionante. Il Parma non ha sfigurato e, dopo un primo tempo disputato ad armi pari, ha trovato la forza di riaprirla con Hernani. L'Inter non ha però mai rinunciato a giocare, nonostante la serata non particolarmente brillante di alcuni suoi interpreti.