Corriere della Sera: "Mancini ha un piano mondiale, vuole un altro salto di qualità"

Mancini vuole un altro salto di qualità per il mondiale. Come riporta il Corriere della Sera, Wembley deve essere un punto di partenza ed il prossimo obiettivo è la Final Four di Nations League in programma a ottobre. Poi ci sarà Qatar 2022 con l'Italia che non gioca una partita a eliminazione diretta dal 2006. Il ct vorrà valorizzare Zaniolo, recuperare Kean, misurare Tonali, riportare in gruppo Lorenzo Pellegrini e Sensi. La verità è che questo gruppo sembra davvero essere all'inizio di un ciclo bellissimo.