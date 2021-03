Corriere della Sera: "Milan, musi lunghi dopo il Napoli. L'emergenza continua"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Milan, musi lunghi dopo il Napoli. L'emergenza continua". I valori e le risorse per rialzare la testa e arrivare all'obiettivo c'erano e ci sono ancora, la squadra di Pioli ne deve essere consapevole, ma il fallimento dello snodo Champions ha causato musi lunghi. I sei punti sulla quinta non fanno stare troppo tranquilli a undici gare dalla fine. Infortuni e Covid tormentano il Diavolo da mesi con Mandzukic che ha giocato solo 156 minuti e si è rivelato inefficace, Rebic è rientrato domenica, ma si è fatto espellere di nuovo. Per giovedì potrebbero fare qualche minuto Bennacer e Ibrahimovic con Calabria e Romagnoli che proveranno a loro volta, ma il Milan deve stringere i denti.