Corriere della Sera: "Milan, per la missione Champions c’è un Ibra tutto nuovo"

"Milan, per la missione Champions c’è un Ibra tutto nuovo". Questo il titolo a pagina 44 che il Corriere della Sera dedica allo svedese e al Milan che oggi affronterà la Sampdoria. Dieci partite, cinquanta giorni di fuoco per un lungo e affollato sprint che vale non solo la stagione, ma un pezzo grande di futuro. Se lo scudetto per il Milan non è mai stato un obbligo, tornare in Champions sì. Servono i 50 milioni di euro che la qualificazione porta in dote, ma serve soprattutto riacquisire il prima possibile quello status di grande che da ormai molti, troppi anni, il Diavolo ha smarrito.