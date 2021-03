Corriere della Sera: "Nazionale, la beauty farm dove rinasce Bernardeschi"

vedi letture

"Nazionale, la beauty farm dove rinasce Bernardeschi" scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. Da terzino sinistro a falso nueve nella Nazionale. Strano il destino per Berna, alla ricerca di un posto fisso e di una collocazione tattica ben precisa. Stasera forse partirà nel suo ruolo naturale, quello di esterno alto a destra ma potrebbe anche tornare a fare la punta, come accaduto nel 2018, all'esordio del Mancio. Quello che più conta per l'ex Fiorentina è che in Nazionale ha trovato una sorta di beauty farm dove rinasce dalle difficoltà di Torino. E Mancini ci crede: ha Fede.