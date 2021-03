Corriere della Sera: "Non c'è solo CR7, ma Pirlo chiede a lui la rimonta Champions"

"Non c'è solo CR7, ma Pirlo chiede a lui la rimonta Champions", titola il Corriere della Sera oggi in edicola. Torna la Champions e subito Ronaldo torna al centro di tutte le speranze bianconere. La vittoria sulla Lazio senza la propria stella è una botta di autostima non indifferente. La Juventus cresce anche senza il suo campione: una Ronaldo-dipendenza meno accentuata, grazie al rientro di Morata e ad un Chiesa in stato di grazia. Così il gruppo si responsabilizza e si può alzare anche la competitività di CR7: sabato è rimasto fuori per la prima volta in campionato e la faccia in panchina era quella di uno non molto abituato a stare giù dal palco, poco attratto dall'idea di starsene a guardare gli altri.