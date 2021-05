Corriere della Sera: "Note spese gonfiate: tre arbitri ora rischiano la radiazione"

Uno scandalo dopo l'altro, non c'è pace per il mondo degli arbitri. L'ultimo terremoto, come racconta il Corriere della Sera, riguarda i rimborsi spese. A finire sotto indagine sono stati Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta, più quattro guardalinee. I coinvolti, se le anomalie venissero confermate, rischiano la radiazione a causa della gravità degli atti, anche se non rilevanti dal punto di vista economico: qualche centinaio di euro. Robilotta, presidente della sezione di Sala Consilina, avrebbe visto finire il suo percorso a fine stagione, ma le carriere di Pasqua e La Penna sono in pericolo. La possibile esplosione di un nuovo scandalo, dopo le carriere truccate dai direttori di gara di Serie B per determinare le promozioni in A, potrebbe mettere in ginocchio la classe arbitrale.