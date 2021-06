Corriere della Sera: "Notti Magiche. L'Europeo del riscatto per l'Italia e per Mancini"

Il Corriere della Sera descrive la situazione in casa Italia e carica il momento dell'esordio. Un momento che gli italiani aspettano dai rigori contro la Germania di Bordeaux, che Mancini attende dalle notti magiche di Italia '90 quando lui era uno dei giovani d'oro che visse quel Mondiale senza giocare un minuto. In tre anni la Nazionale è cresciuta, è stata superiore alle aspettative con l'abilità di un artigiano alla guida. L'Europeo chiarirà la nostra dimensione. Abbiamo una difesa che non prende gol da 785 minuti, un attacco che segna 2,46 gol di media ogni 90', ma anche qualche incognita: Donnarumma che forse sarà distratto dal PSG, Chiellini che potrebbe non reggere impegni ravvicinati, il centrocampo che pecca un po' in fisicità... Tutto ciò però non turba Mancini.